Kar ve tipi yüzünden yolda kalan 11 araç kurtarıldı

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç kurtarıldı.

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç kurtarıldı.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran ve yer yer tipiye dönüşen kar yağışı kentte ulaşımı aksatıyor.

Ardahan merkezi ile Göle ilçesine bağlı bazı köy yollarındaki araçlar, buz nedeniyle yoldan çıktı.

Kara saplan bazı araç sürücüleri il özel idaresi ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 11 aracı halat yardımıyla kurtardı.

Ekipler, tipinin akşam saatlerinde etkisini arttıracağını ifade ederek, sürücülerin zincir, takoz ve çekme halatı gibi malzemeleri yanlarında bulundurmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ekiplerin diğer kapalı köy yollarını açma çalışmaları ise sürüyor.

AA - Son Dakika Haberleri