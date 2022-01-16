Ardahan'da kar ve tipi yüzünden tır geçişlerine kapatılan yollar açıldı

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan yollar, zincir takmak şartıyla açıldı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan yollar, zincir takmak şartıyla açıldı.

Kentte dün gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden Ardahan-Posof yolunun Ilgar geçidi ile Çıldır-Aktaş kara yolunun Mozeret geçitleri tır geçişlerine kapatıldı.

Bölgede tipinin etkisini azaltmasıyla birlikte Karayolları ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışmasının ardından söz konusu yollar zincir takmak şartıyla yeniden tır geçişlerine açıldı.

Karayolları ekipleri, yüksek kesimlerdeki yollarda zaman zaman kar ve tipinin etkili olması nedeniyle sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.