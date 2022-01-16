Ardahan'da kar ve tipi yüzünden tır geçişlerine kapatılan yollar açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da kar ve tipi yüzünden tır geçişlerine kapatılan yollar açıldı

Ardahan'da kar ve tipi yüzünden tır geçişlerine kapatılan yollar açıldı
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan yollar, zincir takmak şartıyla açıldı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan yollar, zincir takmak şartıyla açıldı.

Kentte dün gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden Ardahan-Posof yolunun Ilgar geçidi ile Çıldır-Aktaş kara yolunun Mozeret geçitleri tır geçişlerine kapatıldı.

Bölgede tipinin etkisini azaltmasıyla birlikte Karayolları ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışmasının ardından söz konusu yollar zincir takmak şartıyla yeniden tır geçişlerine açıldı.

Karayolları ekipleri, yüksek kesimlerdeki yollarda zaman zaman kar ve tipinin etkili olması nedeniyle sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli

 Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli

 Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi
AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan yollar, zincir takmak şartıyla açıldı.

title