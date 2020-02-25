Ardahan?da kar ve tipi ulaşımı aksattı

25.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:18

ARDAHAN'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Şavşat karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili oldu. Ardahan- Şavşat karayolunun 2470 rakımlı Sahara geçidinde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Geçit vermeyen yol Valiliğin kararıyla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Ekipler, yola dubalar koyarak araçların geçişini engelledi.

Kaynak: DHA