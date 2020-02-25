Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı
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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattıARDAHAN'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

25.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:03
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

ARDAHAN'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Şavşat karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili oldu. Ardahan- Şavşat karayolunun 2470 rakımlı Sahara geçidinde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Geçit vermeyen yol Valiliğin kararıyla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Ekipler, yola dubalar koyarak araçların geçişini engelledi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı
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