Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

25.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:51

ARDAHAN'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Şavşat Karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili oldu. Ardahan- Şavşat Karayolu'nun 2470 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Yol, valilik kararıyla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Ekipler, yola dubalar koyarak, araçların geçişini engelledi.

Kaynak: DHA