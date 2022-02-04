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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

AA, Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan'da il genelinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar özellikle yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Yoğun tipinin görüş mesafesini düşürdüğü Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kara yolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yapıyor.

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, kar, Güncel, Haber

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