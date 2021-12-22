Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamaya neden oluyor.
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamaya neden oluyor.
Kentte sabah başlayan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara Geçidi, Ardahan-Posof kara yolu Ilgar ile Çıldır-Aktaş kara yolu Mozaret mevkileri yoğun tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı. Bu yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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