Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamaya neden oluyor.

Kentte sabah başlayan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara Geçidi, Ardahan-Posof kara yolu Ilgar ile Çıldır-Aktaş kara yolu Mozaret mevkileri yoğun tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı. Bu yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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