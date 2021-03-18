Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
18.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:41
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kara yolları, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Ekipler, güzergahları kullanacak sürücüleri araçlarına zincir takmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh