Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde akşama doğru başlayan kar yağışı ve tipi yollarda buzlanmaya neden oldu.

Ardahan'ın Şavşat, Posof ve Çıldır bağlantılı kara yolları ile Çıldır-Aktaş yolunun Mozeret mevkisinde yoğunlaşan kar ve tipi dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Görüş mesafesinin de düştüğü kara yollarında, Karayolları 183. Şube Şefliğince sürücülee tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh