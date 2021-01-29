Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

29.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:16

Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde akşama doğru başlayan kar yağışı ve tipi yollarda buzlanmaya neden oldu.

Ardahan'ın Şavşat, Posof ve Çıldır bağlantılı kara yolları ile Çıldır-Aktaş yolunun Mozeret mevkisinde yoğunlaşan kar ve tipi dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Görüş mesafesinin de düştüğü kara yollarında, Karayolları 183. Şube Şefliğince sürücülee tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Tuba Büyüküstün Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Aralık İstifa Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 19:16:31. #1.14#
title