Kar ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu
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Kar ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu

07.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 20:19

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kentin yüksek kesimlerinde akşama doğru başlayan kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. Ardahan'ın Şavşat ve Posof ilçeleriyle bağlantılı kara yollarında buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yoğun tipiye rağmen bazı sürücüler, cep telefonlarının yağışı görüntülemeye çalıştı.

Kar ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu
Kar ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu
Kar ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu
Kar ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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