Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor - Haberler
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Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor

AA, Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor

Ardahan'ın bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

İl genelinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimler başta olmak üzere şehrin bazı noktalarında tipiye dönüştü.

Tipi ve kar yağışının yoğunlaştığı bazı yollarda, görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri, Ardahan-Çıldır kara yolu ve kentin ana arterlerinde ulaşımın aksamaması için tuzlama ve kar temizleme çalışması yapıyor.

Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor

Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor

Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor

Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, kar, Güncel, Haberler

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