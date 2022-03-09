Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 56 araç kurtarıldı - Haberler

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Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 56 araç kurtarıldı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 56 araç kurtarıldı

Ardahan'da, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 56 araç ile araçlardaki 137 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan'da, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 56 araç ile araçlardaki 137 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kent genelinde gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 56 araç ile araçlardaki 137 kişi köy yollarında kaldı.

İl ve İlçe Özel İdare ekipleri, yolda kalan araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı.

Araçlarda kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, akşam saatlerinde tipinin il genelinde etkisini arttırdığı uyarısında bulunarak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

AA / Günay Nuh - Güncel

Tragger, Ardahan, kar, Güncel, Haberler

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