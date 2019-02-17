Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı
Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda tır geçişlerine izin verilmiyor. Ardahan-Posof kara yolunda ise polis ekipleri, sürücülerin araçlarına zincir takmasını istiyor.
Karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Kaynak: AA