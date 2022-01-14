Ardahan'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 15 köy yolu açıldı - Haberler
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Ardahan'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 15 köy yolu açıldı

Ardahan'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 15 köy yolu açıldı
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 15 köy yolu açıldı.

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 15 köy yolu açıldı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, bölge genelinde kar ve tipinin yer yer etkili olduğunu, ulaşımda aksamalara neden olduğunu söyledi.

Öner, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolları kapanan 15 köyle yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı. Yolları açan ekiplerimiz, şimdi genişletme çalışması yürütüyor. Yoğun mücadele eden ekiplerimiz ve ekiplerimize yardımcı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Öner, kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatılan Çıldır-Aktaş kara yolunda ise ulaşımın normale döndüğünü sözlerine ekledi.

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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