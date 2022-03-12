Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 61 köy yolu ulaşıma açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ardahan'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 61 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleriyle 61 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde tipinin ulaşımı aksattığı Göle ilçesinde 3, Posof'ta ise 2 köy yolunun açılması için tipinin dinmesi bekleniyor.

Öte yandan, karla mücadele çalışmaları kapsamında yolda kalan 6 araç da özel idare ekiplerince kurtarıldı.