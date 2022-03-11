Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kar ve yoğun tipi nedeniyle kapalı bulunan 19 köy yolu ulaşıma açıldı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar ve tipinin yer yer etkili olduğunu, bu nedenle ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığını söyledi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince il genelinde yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yürütüldüğünü belirten Öner, bugün ulaşıma kapanan 19 köy yolunun da açıldığını aktardı.

Kentte kapalı köy yolunun an itibariyle bulunmadığını dile getiren Öner, "Ancak ilerleyen saatlerde tipinin etkisini arttırdığı bilgisi bize geliyor. Dolayısıyla sürücülerin tedbirli olmalarını istiyoruz. Kar ve tipi nedeniyle kimsenin yolda kalmaması için sürücülerimizin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan yolda kalan 13 araç ise karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Araçların içindeki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.