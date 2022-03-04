Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 138 köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler

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Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 138 köy yolu ulaşıma açıldı

AA, Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 138 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 183 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 183 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla yolları yeniden ulaşıma açtı.

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 47 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 138 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 138 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 138 köy yolu ulaşıma açıldı

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, kar, Güncel, Haberler

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