Karla karışık yağmur su baskınlarına neden oldu

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da gün boyunca etkili olan sağanak, akşama doğru yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar etrafı beyaz örtü ile kaplarken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinde etkisini sürdüren kar, yüksek kesimlerde ise tipiye dönüştü.

Halil Efendi Mahallesi'nde de artan karla karışık yağmur, bazı yol ve evlerde su baskınına neden oldu.

Su baskınlarının olduğu bölgelerde Ardahan Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.