Ardahan'da kan bağışı kampanyası
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Ardahan'da kan bağışı kampanyası

Göle ilçesinde Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

10.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:34
Ardahan'da kan bağışı kampanyası

ilçesinde Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Dernek Başkanı Adem Taçyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak adına kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Katılımın yoğun olduğunu belirten Taçyıldız, "Kampanyamızda yoğun ilgi gördük. Bu nedenle başta Göleli hemşehrilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Bu bir farkındalıktı, amacımıza ulaştık, mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA
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