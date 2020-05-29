Ardahan'da 'Kafkas Arı Konağı Projesi'
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Ardahan'da 'Kafkas Arı Konağı Projesi'

ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, 'arıcılık eylem planı' çerçevesinde 'Kafkas Arı Konağı Projesi'nin tanıtımını yaptı.

Ardahan'da 'Kafkas Arı Konağı Projesi'
29.05.2020 09:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:22

ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, 'arıcılık eylem planı' çerçevesinde 'Kafkas Arı Konağı Projesi'nin tanıtımını yaptı. Vali Masatlı ile Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın tarafından sözleşme imzalandı. 

Ardahan Valiliği koordinasyonunda yürütülen 'arıcılık eylem planı' kapsamında; 2023 hedefleri doğrultusunda '2020 yılı güdümlü proje desteği' ile ilgili sunulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenmesine karar verilen 'Kafkas Arı Konağı Projesi' için 24 ayı kapsayan planlama yapıldı. Projenin toplam bütçesinin 4 milyon 200 bin lira olduğu bildirildi. Bu miktarın ise yüzde 71,42'i olan 3 milyon lirası Serhat Kalkınma Ajansı, yüzde 28,80'i olan 1 milyon lirası proje ortağı Ardahan İl Özel İdaresi ve yüzde 4,76'sı olan 200 bin liralık bölümü ise Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi tarafından karşılanacak. Projenin diğer ortaklarını ise Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü oluşturuyor. Bu projeden Ardahan ve Türkiye'deki tüm arıcılık sektörü faydalanabilecek.

ARDAHAN ÇİÇEK BALI TANITILACAKVali Masatlı, proje ile amaçlarının, Ardahan arıcılığında verimin ve katma değerin artırılması olduğunu belirterek, "Coğrafi işaret tescilli Ardahan çiçek balının kontrol, analiz, tanıtım ve pazarlamasının yapılması, alternatif arı ve apiterapi ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi, kadın ve gençlerin arıcılık sektörüne katılımı ile sosyal ve ekonomik hayatta daha geniş yer almalarının sağlanması ve Ardahan'a gelen arıcı ile ziyaretçiler için alternatif bir eğitim ve ziyaret alanı oluşturulmasını amaçlıyoruz. Bu amaç ve gerekçe doğrultusunda 846 metrekarelik 'Kafkas Arı Konağı' projemizde arı ürünleri ve arı sağlığı analiz laboratuvarları, eğitim-konferans salonu, toplantı salonu, ürün tanıtım-satış ofisi, arıcılık müzesi (gözlem kovanları, herbaryum, sanal gerçeklik, maketler, bilgi panoları vs.) ve çalışma ofislerinden oluşmaktadır" dedi. Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın ise "Projenin başından beri takipçisi ve destekçisi olan başta Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'ya, proje ortaklarımıza, Ardahan SERKA yönetimine ve proje ekibine teşekkür ederiz. İlimiz ve ülke arıcılığına hayırlı olsun" diye konuştu.

Ardahanlı arıcı İsmet Yıldız ise 'Kafkas Arı Konağı Projesi'nin Ardahan ve Türkiye için aynı zamanda Kafkas arı ırkının geleceği için çok önemli proje olduğunu söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Kaynak: DHA

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