Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

16.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:12
Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle ilçesine bağlı Durançam ve Yanatlı köylerinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat, sikke ile tarihi değeri olduğu tahmin edilen obje ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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