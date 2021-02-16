Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle ilçesine bağlı Durançam ve Yanatlı köylerinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat, sikke ile tarihi değeri olduğu tahmin edilen obje ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh