Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
16.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:12
Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle ilçesine bağlı Durançam ve Yanatlı köylerinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat, sikke ile tarihi değeri olduğu tahmin edilen obje ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh