Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

03.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:52
Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız 7 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız 7 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Damal ilçesine bağlı Burmadere köyünde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca, 4 av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatın yanı sıra, bir define arama dedektörü ile tarihi eser niteliğinde bazı malzemeler ele geçirildi.

Kaçakçılık suçlamasıyla bir şüpheli gözaltına alandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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