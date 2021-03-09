Ardahan'da kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ardahan'da kaçak tütün operasyonu

09.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:31
Ardahan'da kaçak tütün operasyonu

Ardahan'da düzenlenen operasyonda bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.

Ardahan'da düzenlenen operasyonda bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çıldır ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 72 bin 600 boş makaron, 340 doldurulmuş makaron, 17 bin 950 gram bandrollü tütün, 19 bin 200 bandrollü makaron, 1050 gram bandrollü nargile tütünü, 100 adet bandrollü pro, 1850 gram bandrolsüz nargile tütünü ve 48 bin 960 gram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği başka bir operasyonda ise Ardahan-Kars kara yolunun Nebioğlu köyü yol ayrımında durdurulan kamyonette, 1 ruhsatsız tabanca ile 19 hayvan küpesi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ersun Yanal Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahan'da kaçak tütün operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:34:30. #1.15#
title