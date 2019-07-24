Ardahan'da kaçak sigara operasyonu

Ardahan'da 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmalar çerçevesinde, Göle-Erzurum kara yolunun Türbe mevkisinde yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekiplerce aranan otobüste yolcu olan Y.K ile B.P'ye ait 810 paket gümrük kaçağı sigaraya ele geçirildi.

Y.K. ve B.P. ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA