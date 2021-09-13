Ardahan'da kaçak ağaç keserken yakalanan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı - Haberler
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Ardahan'da kaçak ağaç keserken yakalanan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da kaçak ağaç keserken yakalanan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı

Ardahan'ın Göle ilçesinde kaçak çam ağacı keserken yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde kaçak çam ağacı keserken yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Göle ile Erzurum'un Şenkaya ilçesi arasındaki Karıncadüzü mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda kaçak çam ağacı kesildiğini tespit etti.

Ekipler, traktör römorklarına yüklenen ağaçlara el koyarak Göle Orman İşletme Şefliğine teslim etti.

Olaya karıştıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında "Orman Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ardahan'da kaçak ağaç keserken yakalanan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı - Haberler
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