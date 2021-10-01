Ardahan'da JASAT timlerince geçen ay yakalanan biri FETÖ üyesi 11 kişi tutuklandı - Haberler
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Ardahan'da JASAT timlerince geçen ay yakalanan biri FETÖ üyesi 11 kişi tutuklandı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da JASAT timlerince geçen ay yakalanan biri FETÖ üyesi 11 kişi tutuklandı

Ardahan'da geçen ay çeşitli suçlardan arandığı ya da hükümlü olduğu için Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yakalanan biri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 11 kişi tutuklandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da geçen ay çeşitli suçlardan arandığı ya da hükümlü olduğu için Jandarma Suç Araştırma Timlerince ( Jasat ) yakalanan biri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 11 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT personelinin kentte kamu düzeninin sağlanması için suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu çalışmalar sonucu eylül ayında Ardahan, Ankara, Tekirdağ ve Kocaeli'de yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanlar ile çeşitli suçlardan arananlardan oluşan 11 kişi yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Biri FETÖ üyesi 11 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ardahan'da JASAT timlerince geçen ay yakalanan biri FETÖ üyesi 11 kişi tutuklandı - Haberler
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