Ardahan'da jandarmanın yaralı bulduğu yavru köpek tedavi edildi - Haberler
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Ardahan'da jandarmanın yaralı bulduğu yavru köpek tedavi edildi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da jandarmanın yaralı bulduğu yavru köpek tedavi edildi

Ardahan'a bağlı Çamlıçatak köyünde jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu yavru köpek tedavi edildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'a bağlı Çamlıçatak köyünde jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu yavru köpek tedavi edildi.

Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak köyü uygulama noktasında ayağı kırık yavru köpek fark eden jandarma ekipleri, yaralı hayvanı İl Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne götürdü.

Burada tedavi edilen yavru köpek, Ardahan Belediyesine ait hayvan barınağına bırakıldı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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