Ardahan'da jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı
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Ardahan'da jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı

Ardahan'da jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedaviye alındı.

Ardahan'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Otbiçen köyü kırsalında devriye halindeki jandarma ekipleri, yaralı bir kızıl şahin gördü.

Veteriner hekime gösterilen kızıl şahin, ardından Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kızıl şahin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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