Ardahan'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı kartal ile saz kamışçı kuşu tedavi edilecek

Ardahan'da jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan kartal ile saz kamışçı kuşu, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Ardahan'da jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan kartal ile saz kamışçı kuşu, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Kırsal arazide devriye görevi yapan İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, Posof ilçesi Söğütlükaya köyü bölgesinde yaralı saz kamışçı ile il merkezine bağlı Ölçek köyü arazisinde kartal bulması üzerine durumu Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı iki kuşu tedavileri için Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Yaralı kuşlar tedavilerinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh