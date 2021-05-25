Ardahan'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan dikildi
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Ardahan'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan dikildi

Ardahan'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan dikildi
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan toprakla buluşturuldu.

Ardahan'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan toprakla buluşturuldu.

Ardahan-Göle kara yolundaki Jandarma Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, jandarma personeli fidan dikti.

Vali Hüseyin Öner, burada yaptığı konuşmada, jandarma ile polisin huzur ve asayişin yanı sıra bu ve benzeri faaliyetlerle taktir topladığını söyledi.

Fidan dikiminin önemine değinen Öner, "Güvenlik güçlerimiz bu tür alanlarda önemli faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Nice 182. yıllara diyoruz." ifadesini kullandı.

Öner, bu tür etkinliklerin kentin orman varlığına da önemli katkı sunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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