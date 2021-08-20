Ardahan'da jandarma 96 internet sitesine erişimi engelledi

Ardahan'da Jandarma ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 96 siteye erişimi engelledi.

Ardahan'da Jandarma ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 96 siteye erişimi engelledi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bir süre önce internet üzerinden işlenen suçlara yönelik başlattığı çalışmayı tamamladı.

Bu kapsamda, bazı sitelerin ABD, Fransa ve Almanya üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edildi.

Sitelerden 49'unun yasa dışı bahis, 41'i müstehcen içerikli ve 6'sının da "oltalama" sitesi olduğu belirlenerek erişimi engellendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh