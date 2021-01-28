Ardahan'da jandarma 15 internet sitesine erişimi engelledi
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Ardahan'da jandarma 15 internet sitesine erişimi engelledi

28.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:19
Ardahan'da jandarma 15 internet sitesine erişimi engelledi

Ardahan'da Jandarma ekipleri, son bir ay içinde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 15 siteye erişimi engelledi.

Ardahan'da Jandarma ekipleri, son bir ay içinde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 15 siteye erişimi engelledi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son bir ay içinde internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, bazı sitelerin İran, Malezya, Hollanda, Tayvan, Panama, Amerika ve İngiltere üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edildi.

Sitelerden 5'inin müstehcen içerikli, 10'unun da yasa dışı bahis sitesi olduğu belirlenerek erişimleri engellendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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