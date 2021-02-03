Ardahan'da "İyilik Timi" kuran öğrenciler, yaşlılara ve sokak hayvanlarına destek oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ardahan'da "İyilik Timi" kuran öğrenciler, yaşlılara ve sokak hayvanlarına destek oluyor

03.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:02
Ardahan'da

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir araya gelen öğrenciler, yaşlılar, ihtiyaç sahipleri ve sokak hayvanlarına destek için "İyilik Timi" oluşturdu.

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir araya gelen öğrenciler, yaşlılar, ihtiyaç sahipleri ve sokak hayvanlarına destek için "İyilik Timi" oluşturdu.

Balçeşme köyündeki Şehit Er Cevdet Çelenk Ortaokulunda öğrenim gören 15 öğrenci, haftanın belirli günlerinde ziyaret ettikleri yaşlı ve kimsesiz vatandaşların ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla gideriyor.

Öğrenciler, çetin kışta yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için de belirli alanlara yem bırakıyor.

Okul Müdürü Fırat İşik, AA muhabirine, öğrencilerin toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güzel bir örneğini sergilediğini söyledi.

Bu şekilde öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci oluştuğunu dile getiren İşik, şöyle konuştu:

"Çok istekli şekilde bu çalışmayı yapmak için bir araya geldiler. Öğrencilerimiz daha önce 'Dürüst Kantin' uygulamasıyla da gündeme gelmişti. Çünkü kantinimizin kasiyeri veya sorumlusu yok. Burada güven söz konusu. Tek bir amacımız var, o da iyiliği her kesime aktarmak. Bu tür uygulamalar örnek teşkil ediyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu nedenle çok mutluyuz."

İşik, çalışmalarının kış boyunca süreceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Feyza Aktan Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Sel İzmir Konya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahan'da "İyilik Timi" kuran öğrenciler, yaşlılara ve sokak hayvanlarına destek oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 14:28:54. #1.14#
title