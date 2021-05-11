Ardahan'da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu
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Ardahan'da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu

Ardahan'da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları, Ardahan'da Memur-Sen'in öncülüğünde konvoy yapılarak protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları, Ardahan'da Memur-Sen'in öncülüğünde konvoy yapılarak protesto edildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yaptıkları saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla evlerinden çıkarmasını protesto amacıyla 50 araçlık konvoy düzenlendi.

Şehrin ana caddelerinde tur atan grup üyeleri, daha sonra Milli Egemenlik Parkı'na geldi. Burada, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, İsrail aleyhine sık sık slogan attı.

Ardahan Memur-Sen Temsilcisi Erdinç Çakmak, burada yaptığı açıklamada, "İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzeni elbette yenilenecektir. Bunu imanımız kadar biliyoruz. Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, pusabilir. Fakat biz zulmün abad olmayacağına iman etmişiz. Filistin'de teknolojiye sırtını dayamış küresel ebrehenin fillerine karşı taşla, sapanla direnen ebabillerin galip geleceğini göreceğiz hep birlikte. Ne var ki terörist İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz. Biz biliyoruz ki İsrail, asırlara sari getto kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır. Evet, İsrail korkularının esiridir" diye konuştu. - ARDAHAN

Ardahan'da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu
Ardahan'da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu
Ardahan'da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu
Ardahan'da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu
Ardahan'da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu
Ardahan'da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu
Ardahan'da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu
Ardahan'da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu
Ardahan'da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu
Ardahan'da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu
Ardahan'da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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