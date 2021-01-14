Ardahan'da ilk aşılar yapılmaya başladı; Vali 'kurallara uyma' çağrısı yaptı
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Ardahan'da ilk aşılar yapılmaya başladı; Vali 'kurallara uyma' çağrısı yaptı

14.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:51
Ardahan'da ilk aşılar yapılmaya başladı; Vali 'kurallara uyma' çağrısı yaptı

SAĞLIK Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verilmesinin ardından, Ardahan'da ilk aşılar yapıldı.

SAĞLIK Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verilmesinin ardından, Ardahan'da ilk aşılar yapıldı.

Ardahan Devlet Hastanesi'nde yapılan törene Vali Hüseyin Öner, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ve sağlık çalışanları katıldı. İlk aşı Ardahan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ömer Kazcı ve Ardahan Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ulaş Şentürk'e yapıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, aşı uygulamasının sağlık çalışanlarına yapılmasıyla başlandığın belirterek, aşı olsak bile kurallara uymaya devam edeceğiz. Aşı ile birlikte bu hastalıkla mücadelemiz daha aktif geçecek. Tüm sağlık çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize tüm kamu kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kurallara uymaya devam edelim" diye konuştu.

Vali Öner, "Bazen spekülasyonlar oluyor. Hiç kimseye aşılama çalışmasında torpil veya öncelik gibi bir şey olamaz. Sistem zaten buna izin veremez, bu aşıların kodları herkesin ismine kayıtlı. İstense de böyle bir şey olamaz" dedi. Ardahan Halk Sağlığı Başkanı Ulaş Şentürk, Ardahan'da 51 birimde 16 merkezde aşılama çalışmalarının başlatıldığın söyledi.


Ardahan'da ilk aşılar yapılmaya başladı; Vali 'kurallara uyma' çağrısı yaptı
Ardahan'da ilk aşılar yapılmaya başladı; Vali 'kurallara uyma' çağrısı yaptı
Ardahan'da ilk aşılar yapılmaya başladı; Vali 'kurallara uyma' çağrısı yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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