Ardahan'da 'İl Afet Risk Azaltma Planı' kapsamında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı (26.11.2021)

ARDAHAN (Habermetre) - İçişleri Bakanlığımızca başlatılan "Afet Eğitim Seferberliği" doğrultusunda, kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile İil Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yapılacak faaliyetleri değerlendirmek amacıyla ilimizde "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Valimiz Hüseyin Öner başkanlığında ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında hayata geçirilen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hakkında bilgilendirme ve plan çerçevesinde yapılacak faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunan Valimiz, Ardahan Afet ve Acil Durum Planında görev verilen tüm kuruluşlarla, kurumsal olarak da afetlere karşı planlı ve dinamik bir yapıyı oluşturmanın gayretinde olduklarını söyledi.

Valimiz daha sonra şunları konuştu: Değerli Katılımcılar, ülkemiz, jeolojik ve coğrafi yapısı ve iklim özellikleri itibariyle afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede risk taşıyan bir coğrafyada bulunmaktadır. Bununla birilikte Dünyada ki gelişmelere paralel, doğa ve insan kaynaklı afetlerin etkilerinin arttığı bir çağı yaşıyoruz. Düzensiz kentleşme, hızlı nüfus artışı, iklim değişiklikleri, çarpık sanayileşme, bulaşıcı hastalıklar gibi mevcut tehlike ve riskler, toplumların bir arada yaşamalarına karşı tehditler oluşturmaktadır. Bu tehlike ve tehditler ile baş etmenin temel yöntemi hayatın tüm alanlarına yönelik tehlike ve riskleri belirleyip, bunlara karşı gereken tedbirleri almaktır. Bu suretle toplumsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi sürekli hale gelecektir. Bu anlamda 4. Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında gerekli hazırlıkları yapmak, kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı faaliyetler yürütmek, topluma yönelik eğitimler düzenlemek, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği yapmak gibi temel görevler İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına verilmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görevleri ve bu görevlerin yerine getirilmesine yönelik hedefler doğrultusunda 2021 yılı İçişleri Bakanlığınca, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmiş ve ülkemiz genelinde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatılmıştır.

Bu doğrultuda ilimizde de bir taraftan afetler bakımından bilinçli toplum hedefine ulaşmak, diğer taraftan muhtemel tehlikelerden doğabilecek risklerin azaltılması bakımından öncelikle yöremizin, şehrimizin içinde bulunabileceği tehlikelerin tespit edilmesi gerektiğinden hareketle ilgili tüm kurum-kuruluş, üniversite, STK, Belediyeler, yerel yönetimlerin ve bölge ve il müdürlüklerinin katılımı ile İRAP planımız hazırlanmış ve uygulama aşamasında gelinmiştir. Unutulmamalıdır ki riskleri azaltmak, afetlere müdahale edilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmasından çok daha az maliyetli olmasının yanı sıra, can ve mal kaybını engellemede de daha etkili bir yöntemdir.

'İl Afet Risk Azaltma Planı'mızla ilimiz için olası riskleri ve bu risklerin nasıl azaltılacağını planlamakla birlikte, ilimizin afetsellik kapasitesini de ortaya çıkarmış olacağız. İlimizin Afet Müdahale kapasitesini bilmemiz çok önemlidir. Etkin bir mücadele ancak bu durumda mümkün olur.

2021 Yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı hedefleri doğrultusunda ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın tamamına ulaşma hedefi doğrultusunda sivil toplum örgütleri meslek kuruluşları, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitemiz ile işbirliği içinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün sorumluluğunda çeşitli eğitim etkinlikleri yürütmüş ve ilimizde "Afet Farkındalığı" alanında önemli bir aşama kaydedilmiştir. İnsanımız afetler konusunda ne kadar bilinçli olursa, biz devlet olarak, millet olarak afetler konusunda o kadar avantajlı oluruz.

Değerli Davetliler, Kıymetli Mesai Arkadaşlarım, bir taraftan toplumumuzda afet farkındalığını artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri ve olası afetlerde muhtemel riskleri azaltmaya yönelik ön çalışmalar olarak, İl Risk Azaltma Planlarımız (İRAP) ile toplumumuzu afetlere daha hazırlıklı bir yapıya kavuşturmuş olurken, diğer taraftan afetler oluştuktan sonra yapılacak çalışmalar kapsamında Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) bir parçası olarak bu yıl güncellediğimiz 26 hizmet grubundan müteşekkil operasyon planlarımızla Ardahan Afet ve Acil Durum Planında görev verilen tüm kuruluşlarımızla kurumsal olarak da afetlere karşı planlı ve dinamik bir yapıyı oluşturmanın gayretinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Biraz sonra sunumunu izleyeceğimiz İRAP planında görev verilen kurum ve kuruluşlarımızın planda yer alan eylemleri uygulamasına yönelik gerekli desteklerin sağlanması ve planın izleme ve değerlendirme çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan tüm kurum ve kuruluşlarımızın gerekli duyarlılığı göstereceğine ve İRAP planımızla olsun, eğitim faaliyetlerimizle olsun 2021 yılının toplumsal afet bilincinin yukarılara taşımasında önemli bir yıl olduğuna inanıyorum.

Değerli Katılımcılar, İRAP Planlarımızın hazırlanmasında emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, şehrimiz, ülkemiz ve insanlık için felaketsiz, sağlıklı ve huzurlu günler dileklerimle hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

Valimizin konuşmasının ardından İl Afad Müdürlüğü tarafından, İRAP çerçevesinde kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarıyla ilgili sunum ve bilgilendirmeler yapıldı. Sunumun ardından yapılacak çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Valimiz, üzerine sorumluluk verilen bütün kurumların bu konuya özellikle hassasiyet göstermeleri talimatında bulundu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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