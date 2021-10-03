Ardahan'da ikinci doz aşı yaptırmayanlar telefonla aşıya davet ediliyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan aşı çalışmalarında Doğu ve Güneydoğu illeri arasında ilk iki ilden biri olduklarını söyledi.

Vali Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci doz aşıda yüzde 71,9 oranını aşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Kentte ilk doz aşısını yaptıran ancak ikinci doz aşısının zamanı gelmesine rağmen sağlık kuruluşlarına gitmeyenleri tespit ettiklerini aktaran Öner, şöyle konuştu:

"İkinci doz aşı zamanı gelmiş ancak herhangi bir sağlık kuruluşuna baş vurmamış vatandaşlarımızı İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde görevlendirdiğimiz ekiplerimiz aracılığıyla arattırıyoruz. Telefon ile iletişime geçerek aşılamaya davet ediyoruz. Neden aşı olmadıklarını soruyoruz. Vatandaşımızla iletişime geçen arkadaşlarımız kendilerine konunun önemini ve ehemmiyetini anlatıyor. Belli bir sürede ikinci doz aşı yapmanın koruyuculuk etkisini özellikle vurguluyoruz. Bu şekilde belirlediğimiz vatandaşlarımızı ikinci doz aşısını yapmaya davet ediyorlar."

Öner, ikinci doz aşıda belirli bir hedefe ulaşmak için çalışmaların aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.