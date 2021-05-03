Ardahan'da ihtiyaç sahiplerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımları sürüyor
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Ardahan'da ihtiyaç sahiplerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımları sürüyor

Ardahan'da ihtiyaç sahiplerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımları sürüyor
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ihtiyaç sahiplerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımları devam ediyor.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ihtiyaç sahiplerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşların durumuna kayıtsız kalınmadığı, ihtiyaçların en kısa sürede giderildiği kaydedildi.

Kentin en ücra noktasındaki ihtiyaç sahibi bir kişinin dahi ihtiyacının anında karşılandığı aktarılan açıklamada, "Valiliğimiz Vefa Sosyal Sosyal Destek Grubu, tam kapanma sebebiyle zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını anında karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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