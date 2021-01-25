Ardahan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Göle ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Göle ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Koyunlu Köyünde A.R.T isimli şahsa ait bakkalda 3 bin lira para ile bir miktar sigara çaldığı iddia edilen K.T, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan K.T, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh