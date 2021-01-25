Ardahan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
25.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:00
Göle ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Göle ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Koyunlu Köyünde A.R.T isimli şahsa ait bakkalda 3 bin lira para ile bir miktar sigara çaldığı iddia edilen K.T, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan K.T, tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh