Ardahan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Ardahan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

25.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:00
Ardahan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Göle ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Göle ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Koyunlu Köyünde A.R.T isimli şahsa ait bakkalda 3 bin lira para ile bir miktar sigara çaldığı iddia edilen K.T, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan K.T, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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