Ardahan'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahan'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Ardahan'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Ardahan'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla M.Ç, M.A. ve C.Ö'nün ikametlerinde arama yaptı.

Aramada 4 tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait çok sayda mühimmat ile 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sevinç Şeyma Subaşı Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahan'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:35:34. #1.15#
title