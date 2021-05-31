Ardahan'da hırsızların çalıp araziye bıraktığı 28 hayvan jandarma ekiplerince bulundu
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Ardahan'da hırsızların çalıp araziye bıraktığı 28 hayvan jandarma ekiplerince bulundu

Ardahan'da hırsızların çalıp araziye bıraktığı 28 hayvan jandarma ekiplerince bulundu
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da hırsızların çalıp araziye bıraktığı 28 büyükbaş ve küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunup sahiplerine teslim edildi.

Ardahan'da hırsızların çalıp araziye bıraktığı 28 büyükbaş ve küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunup sahiplerine teslim edildi.

Kentin Göle ilçesine bağlı Mollahasan köyünde M.G. jandarmayı arayıp 18 küçükbaş hayvanının ahırdan çalındığını belirterek yardım istedi.

Bu olayın yanı sıra il merkezine bağlı Alagöz köyünde oturan O.U. da 10 büyükbaş hayvanının çalındığı yönünde jandarmaya ihbarda bulundu.

Her iki olay üzerine drone desteğiyle çalışma başlatan jandarma, M.G. ile O.U'nun hayvanlarını çalındıkları köylerin kırsalında arazide buldu.

Hayvanlar jandarma görevlilerince sahiplerine teslim edildi.

Söz konusu hayvanları çalıp yakalanmamak için araziye bıraktıkları üzerinde durulan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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