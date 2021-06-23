Ardahan'da hayvanlar, kuraklık nedeniyle ot bulamıyor
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Ardahan'da hayvanlar, kuraklık nedeniyle ot bulamıyor

Ardahan'da hayvanlar, kuraklık nedeniyle ot bulamıyor
Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel

ARDAHAN Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, yağışların yetersiz olması nedeniyle meraların kuruduğunu belirterek, "Hayvanlarımızı 20 gün sonra neredeyse ektiğimiz tarlalarda otlatacağız. Tedbir almamız lazım. İş işten geçtikten sonra çare olmaz" dedi.

ARDAHAN Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, yağışların yetersiz olması nedeniyle meraların kuruduğunu belirterek, "Hayvanlarımızı 20 gün sonra neredeyse ektiğimiz tarlalarda otlatacağız. Tedbir almamız lazım. İş işten geçtikten sonra çare olmaz" dedi. 

Ardahan'ın ve bölgenin kuraklıkla karşı karşıya olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Sural, kentte 450 bin büyükbaş, 150 bin küçükbaş hayvan olduğunu söyledi. Sural, "Bunların şu anda kışlık dediğimiz kaba yem ihtiyacı yılda 900 bin ton. Bunun her yıl 250- 300 bin tonunu arazilerimizden, geri kalanını meralardan temin ediyorduk. Ancak bu sene meralar tamamen kurudu ve verimsiz bir hale geldi. Ekinlerimiz de aynı durumda. 20 gün sonra hayvanlarımızı neredeyse ektiğimiz tarlalarda otlatacağız. Kuraklıktan dolayı hayvanlarımızı şap hastalığı yöre ağzıyla 'dabak' dediğimiz hastalıkla karşı karşıya. Çiftçilerimizi hayvanlarını ellerinden çıkarmaları için çok büyük zorluklar bekliyor. Şimdiden tedbirini almamız lazım. İş işten geçtikten sonra çare olmaz. Kurbanlıktan dolayı şu an fırsat bekleyenler var. Dışarı gidecek kurbanlarımız var. İstanbul Anadolu yakasından karşı tarafa yasakların kalkması lazım. Hayvanlarımızın bir tarafa yığılmasından dolayı fırsatçılık yapıp onları da mağdur etmesinler" diye konuştu. Hayvanlarını boş arazide otlatan Korkmaz Yılmaz ise "Kuraklık nedeniyle hayvanlarımız açlıktan toprağı yiyor, hiçbir şey yok. Allah'ın yağmuru yağmıyor, ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.


Ardahan'da hayvanlar, kuraklık nedeniyle ot bulamıyor
Ardahan'da hayvanlar, kuraklık nedeniyle ot bulamıyor
Ardahan'da hayvanlar, kuraklık nedeniyle ot bulamıyor
Ardahan'da hayvanlar, kuraklık nedeniyle ot bulamıyor
Ardahan'da hayvanlar, kuraklık nedeniyle ot bulamıyor
Ardahan'da hayvanlar, kuraklık nedeniyle ot bulamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı

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