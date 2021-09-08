Ardahan'da hayvan kaçakçılığı operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahan'da hayvan kaçakçılığı operasyonu

Ardahan'da hayvan kaçakçılığı operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen 6 büyükbaş hayvanın ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen 6 büyükbaş hayvanın ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Ardahan İl Jandarma KOM. Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından izinsiz getirilen hayvanların Posof ilçesine bağlı Taşkıran köyü yaylasında tutulduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler Taşkıran köyü yaylasına operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri hayvanlarla birlikte suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen büyükbaş hayvanlar muhafaza altına alınırken, yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak Ardahan Kapalı Cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ARDAHAN

Ardahan'da hayvan kaçakçılığı operasyonu
Ardahan'da hayvan kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koyunlar eve dönünce acı gerçek ortaya çıktı
Koyunlar eve dönünce acı gerçek ortaya çıktı
Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla birlikte kaldığı konteynerde ölü bulundu
Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla birlikte kaldığı konteynerde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Rasim Öztekin Melisa Şenolsun
Spor Cristiano Şenol Güneş Samet Aybaba Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ardahan'da hayvan kaçakçılığı operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.09.2021 11:06:24. #1.13#

title