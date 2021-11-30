Ardahan'da hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Ardahan'da hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Ardahan'da hayvan hırsızlığı olaylarına karıştığı iddiası ile aranan kişi tutuklandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da hayvan hırsızlığı olaylarına karıştığı iddiası ile aranan kişi tutuklandı.

Sarıyamaç köyü ile Halil Efendi Mahallesi'nde ekim ve kasım aylarında bazı hayvan hırsızlığı olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan firari Y.Y'nin kent merkezinde bir adreste olduğunu belirleyen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Y.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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