Ardahan'da, "Haydi Ardahan aşıya" kampanyası sürüyor

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce dün başlatılan "Haydi Ardahan aşıya" kampanyası devam ediyor.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce dün başlatılan "Haydi Ardahan aşıya" kampanyası devam ediyor.

Randevularını alan vatandaşlar, diğer sağlık merkezlerinin yanı sıra Aile Sağlığı Merkezine gelerek bahçesine kurulan çadırda Kovid-19 aşılarını yaptırmayı sürdürüyor.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, randevularını alan herkesin en kısa sürede aşısını olması için 45 uygulama noktasında yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Nüfusu yoğun olan sanayi ve benzeri yerlerde ise talep gelmesi halinde mobil hizmet sunacaklarını dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İl ve ilçelerde toplamda 45 uygulama noktasında aşılama çalışmalarımızın yanı sıra kent merkezinde çadırda da bu hizmeti vermeye başladık. Günde ortalama 1500 aşı yapılıyor. Bunu arttırmak istiyoruz. Bu nedenle gelme imkanı olmayan, nüfus yoğunluğu olan sanayi ve benzeri noktalardan da talep gelmesi halinde mobil hizmet sunmak istiyoruz. Bu konuda alt yapımız ve aşımız mevcut. Yeter ki sağlıklı geleceğimiz için bize 'ben aşı olmak istiyorum' diye talep gelsin."

Öner, aşı için atılan her adımın hızlı bir şekilde normalleşmenin habercisi olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh