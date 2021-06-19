Ardahan'da, "Haydi Ardahan aşıya" kampanyası sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahan'da, "Haydi Ardahan aşıya" kampanyası sürüyor

Ardahan'da, 'Haydi Ardahan aşıya' kampanyası sürüyor
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce dün başlatılan "Haydi Ardahan aşıya" kampanyası devam ediyor.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce dün başlatılan "Haydi Ardahan aşıya" kampanyası devam ediyor.

Randevularını alan vatandaşlar, diğer sağlık merkezlerinin yanı sıra Aile Sağlığı Merkezine gelerek bahçesine kurulan çadırda Kovid-19 aşılarını yaptırmayı sürdürüyor.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, randevularını alan herkesin en kısa sürede aşısını olması için 45 uygulama noktasında yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Nüfusu yoğun olan sanayi ve benzeri yerlerde ise talep gelmesi halinde mobil hizmet sunacaklarını dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İl ve ilçelerde toplamda 45 uygulama noktasında aşılama çalışmalarımızın yanı sıra kent merkezinde çadırda da bu hizmeti vermeye başladık. Günde ortalama 1500 aşı yapılıyor. Bunu arttırmak istiyoruz. Bu nedenle gelme imkanı olmayan, nüfus yoğunluğu olan sanayi ve benzeri noktalardan da talep gelmesi halinde mobil hizmet sunmak istiyoruz. Bu konuda alt yapımız ve aşımız mevcut. Yeter ki sağlıklı geleceğimiz için bize 'ben aşı olmak istiyorum' diye talep gelsin."

Öner, aşı için atılan her adımın hızlı bir şekilde normalleşmenin habercisi olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ardahan'da, "Haydi Ardahan aşıya" kampanyası sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 14:11:24. #1.16#

title