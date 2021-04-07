Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı
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Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı

Ardahan'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.

Ardahan'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) dedektifleri, Ardahan nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Ardahan merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. JASAT dedektiflerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında 3 yıl ile 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ardahan, Iğdır, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir illerinde ikamet eden toplam 14 şahıs yakalandı. Çocuğun cinsel istismarı, birden fazla kişi tarafından silahla tehdit, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, Cumhurbaşkanına hakaret, yaralama, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, vergi kanununa muhalefet, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma ve zimmet suçlarından aranan şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 14 şahıstan 11'i tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı. - ARDAHAN

Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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