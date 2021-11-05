Ardahan'da gümrükleme işlemleri adına sahte hesap açan şüpheli tutuklandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı adına sahte sosyal medya hesabı açarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı adına "gumrukiletisim, yurtdisigumruk ve gumrukdeposu" isimlerinde çeşitli sahte sosyal medya hesapları açıldığını belirledi.

Ekipler, sahte hesaplar aracılığıyla uçakta unutulan ve gümrüğe takılan ürünlerin gümrük müdürlüğü adına piyasa değerinden çok daha düşük fiyatlarla satışa sunulduğu bahanesiyle dolandırıcılık yapan M.S.M'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Söz konusu siteler aracılığıyla çok sayıda kişinin dolandırıldığı öğrenildi.

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