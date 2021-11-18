ARDAHAN (AA) - Ardahan'da gümrük kaçağı 10 bin makaron ile sahte para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 50 kutuda 10 bin bandrolsüz makaron, 10 kilogram tütün ile 107 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Ekiplerce 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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