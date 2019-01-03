Ardahan'da "Gözetimsiz Sınav" Uygulaması Başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, gündeme getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulaması, Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde başladı.

Kentte uygulama ilk olarak pilot seçilen Yunus Emre Anadolu Lisesi'ndeki 11. sınıf öğrencileri arasında hayata geçirildi.

Uygulama dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu ve Okul Müdürü Faruk Kıral, 11. sınıf öğrencileriyle sınav öncesi sınıfta bir araya geldi.

Öğrencilere sınav ile ilgili bilgi veren Çerkezoğlu, uygulamanın son derece önemli ve verimli olacağını söyledi.

Uygulamanın temelinde güven olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün biz de bu okulumuzda gözetimsiz sınav uygulamasını başlattık. Bu konuda öğrencilerimize güveniyoruz. Bizler sizlere soru kağıtlarını dağıttıktan sonra dışarı çıkacağız. Daha sonra görevli arkadaş gelip soru kağıtlarını alacak ve sınavı bitirmiş olacağız. Bu uygulamada önemli olan kişinin kendisini test etmesi, başarısını ortaya çıkarması. Başarılar diliyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Faruk Kıral da uygulamanın ilerleyen süreçte tüm sınıflarda yapılacağını anlattı.

Sınava giren 11. sınıf öğrencisi Elif Karakoyunlu da uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz bize güveniyor biz de kendimize güveniyoruz. İnşallah bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından öğretmenler sınav kağıtlarını öğrencilere dağıtılıp sınıftan ayrıldı.

Kaynak: AA