Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava zamanla parçalı, az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.

Gece saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 32, Iğdır'da 30, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Kars'ta 25, Erzurum'da 24, Ardahan'da 21 derece olması öngörülüyor.